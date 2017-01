Uutinen

Etelä-Saimaa: Kuluttaja ilahtuu halvemmista kurkuista - viljelijän asema ei siitä kohene S-ryhmä on ilmoittanut pudottavansa sadan kotimaisen kasviksen hintaa 800 muun tuotteen lisäksi. Kuluttajat ovat mielissään halventuneista kasviksista. — Kasviksia tulee syötyä paljon. Ja tottakai halvemmilla hinnoilla on väliä, kun yrittää syödä terveellisesti ja vähentää ruokalaskua. Hyvä juttu, kun alensivat terveellisiä tuotteita, sanoo parikkalainen Sari Laukkanen. Imatralainen Tommi Hyppönen ei ole halvennusta huomannut Prismassa käydessään. Hän kyllä ilahtuisi, jos kaupat laskisivat myös lastenruokien hintoja. — Lastenruokien hintojen välillä ei ole näkynyt eroja eri kaupoissa, sanoo Hyppönen. S-ryhmä haluaa kasvisten hinnan alentamisella edistää suomalaisten monipuolisten kasvisten syöntiä. — Asiakkaat ostaisivat mielellään enemmän vihanneksia ja kasviksia, mutta he ovat pitäneet niiden hintaa korkeana. Siihen toiveeseen me nyt vastaamme, sanoo Etelä-Karjalan osuuskaupan marketkaupan johtaja Olli Kurppa. Hinta-alennus oli yksi syy siihen, miksi tietyt salaatit, kurkut ja tomaatit loppuivat viime viikolla kaupoista. — Jos hinta tulee alas 4 eurosta 2,5 euroon, asiakas ostaa helposti yhden sijaan kaksi, kolmekin tuotetta. Myös satokauden vaihtelu sattui tuottajilla samaan aikaan, ja joidenkin on ollut vaikea toimittaa meille riittävästi tavaraa, sanoo Kurppa. Imatran K-citymarketin kauppiaan Marko Tujulan mukaan S-ryhmän hinta-alennukseen kyllä vastataan. — Ei aggressiivisesti, mutta seuraamme tilannetta. K-ryhmällä on tuottajavastuu. Emme lähde kilpailuun ainakaan tuottajahintoja tiputtamalla. Viljelijöille vihannesten halventaminen ei ole ilouutinen. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK on kehityksestä huolissaan. — Mitä halvempaa ruoka on kaupassa, sitä vaikeampi on saada tuottajalle sitä hintaa, että homma kannattaa. Kipuraja on ylitetty monin paikoin, sanoo vt. toiminnanjohtaja Vesa Kallio MTK-Kaakkois-Suomesta. MTK ponnistelee sen eteen, että tuottajahintoja saataisiin nostettua. — Halpuuttaminen ei auta siinä millään muotoa, Kallio toteaa. Vaikka halvemmat hinnat saisivat kuluttajat ostamaan enemmän vihanneksia, se ei auta tuottajaa. Kallio ei toisaalta usko, että kansa riehaantuu vihannesten suhteen. — Kukaan ei syö määräänsä enempää kurkkua. En usko, että se on ollut tähänkään asti niin kallista, että olisi hinnan vuoksi kauppaan jäänyt. Lue koko uutinen:

