Etelä-Saimaa: Keskinen, Leimi ja Äikäs loppusuoralle toimialajohtajan valinnassa Lappeenrannan elinvoima- ja kaupunkikehitystoimialajohtajan haku on nyt kolmen kauppa. Viran hakijoista etenivät loppusuoralle Aki Keskinen, Pasi Leimi ja Topiantti Äikäs. Aki Keskinen, 40, toimii nyt Imatran seudun kehitysyhtiön toimitusjohtajana, Pasi Leimi, 48, on Lappeenrannan kaupungin vt. tekninen johtaja ja Topiantti Äikäs, 46, Imatran kaupunkikehitysjohtaja. Valintatyöryhmän puheenjohtajan, valtuuston puheenjohtajan Heikki Järvenpään (kok.) mukaan valtuustoryhmät haastattelivat näitä kolmea hakijaa maanantaina. Hakijat kiersivät vuorollaan kaikki ryhmät läpi. Valintatyöryhmä kokoontuu lähipäivinä päättämään, miten prosessissa edetään. Järvenpää toteaa, ettei toimialajohtajaa välttämättä kuitenkaan valita näiden kolmen joukosta. — Sekin on mahdollista, ettei ketään heistä valita, vaan haetaan muita vaihtoehtoja. Tavoitteena on, että toimialajohtaja valitaan helmikuun valtuustossa. Täyttämättä oleva teknisen johtajan virka muutetaan uuden toimialajohtajan viraksi. Lue koko uutinen:

