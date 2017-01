Uutinen

Etelä-Saimaa: Kaukkorvenkankaan tuulivoimalat nurin hallinto-oikeudessa Joutsenoon ei nouse uusia tuulivoimaloita. Ei ainakaan lähiaikoina.Itä-Suomen hallinto-oikeus kumosi Lappeenrannan teknisen lautakunnan toissa kesäisen päätöksen, jonka nojalla Tuulisaimaa olisi voinut rakentaa kaksi voimalaa Kaukkorvenkankaalle. Hallinto-oikeus perusteli päätöstään sillä, että tuulivoimaloista olisi ollut haittaa kaavoitukselle ja alueen muulle käytölle. Hallinto-oikeus toteaa päätöksessään, että muutamakin voimala varaa poikkeuksellisen laajoja alueita.Joutsenon keskustaajaman yleiskaavaan on piirretty asuinalueiden laajentuminen suunnitellun voimala-alueen suuntaan.Joutsenon keskustaajaman osayleiskaavassa Kaukkorvenkangas on merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi.Hallinto-oikeus perusteli päätöstään myös sillä, että suunnitellut voimalat sijaitsevat vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella. Kaukkorvenkankaan läheisyydessä on kolme vedenottamoa ja vedenottamoiden suoja-alueita.Lisäksi voimaloiden läheisyydessä on arvokkaat harjualueet, lintujen vilkkaita muuttoreittejä ja sääksen pitkäaikainen pesäpaikka.Päätökseen vaikutti myös se, että Konnunsuo-Joutsenon kirkonkylän valtakunnallisesti arvokas maisema-alue sijaitsee kolmen kilometrin päässä.Lähin asuinrakennus on 800 metrin päässä suunnitellusta tuulivoimalasta.Tuulivoimaloille myönnetyistä rakennusluvista oli tehty kahdeksan valitusta Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Tuulisaimaa olikin päättänyt jo viime syksynä, että se luopuu kahden uuden tuulivoimalan rakennushankkeesta valitusprosessin vuoksi. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/17/Kaukkorvenkankaan%20tuulivoimalat%20nurin%20hallinto-oikeudessa/2017121794256/4