Etelä-Saimaa: Kaivinkoneet mylläävät joutomaata kosteikoksi Lemin kirkolla — Lahnajärveen valuu nyt kiintoaineita Ruskea vesi värjää Lahnajärven Suntianlahden jäätä Lemin kirkonkylässä. Vettä värjäävät humus, kiintoaine ja mahdollisesti rauta, hankevastaava Matti Vaittinen Saimaan vesiensuojeluyhdistyksestä kertoo. Värjääntymisen syytä ei tarvitse kenenkään arvailla, sillä Uimintien toisella puolella kaivinkoneet mylläävät muraa. Suntianlahden kosteikon rakentaminen on alkanut. — Rakennusvaiheessa irtoaa auttamatta tavaraa, joka kulkeutuu ojaa myöten järveen. Siksi tällaiset työt tehdään mahdollisimman kuivaan aikaan, Vaittinen sanoo. Oja tulee Muurasuolta, missä aikoinaan sijaitsi Lemin jätevedenpuhdistamo. — Se on meillä tiedossa. Puhdistamoalueelle emme mene kaivelemaan, vaan kaivamme ainoastaan tien laidassa. Vaikka kaivutyö nyt laittaakin maa-ainesta liikkeelle, sen tarkoituksena on pitemmällä tähtäyksellä järven kuormituksen vähentäminen. — Tavoite on, että kiintoaine ravinteineen laskeutuu kosteikon pohjalle, eikä valu vesistöön. Ajan kanssa kosteikkoon syntyy kasvustoa, joka sitoo vedestä fosforia ja typpeä. Suntianlahden kosteikosta on tarkoitus tehdä ulkoilualue Savitaipaleen kirkonkylän maisemakosteikon malliin. — Kosteikko tulee aivan taajaman viereen, sinne on mukava mennä kävelemään. Sinne voisi tulla myös jonkinlaista valaistusta ja taukopaikan rakenteita. Hanke vastaa kuitenkin vain vesiensuojelullisesta osuudesta ja osasta maisemointia. Polut ja muut rakenteet tulisivat kunnan maksettaviksi. Suntianlahden kosteikko on osa kolmevuotista Kuuksenenselkä kuntoon -hanketta. Ylä-Kivijärveen kuuluvan selän veden laatua parannetaan sen latvavesiltä lähtien. Kosteikkorakentamisen ohella Saimaan vesiensuojeluyhdistyksen hallinnoima hanke sisältää hoitokalastusta. Vuosina 2016—2018 toteutettavan hankkeen kustannukset ovat 100 000—136 000 euroa vuodessa. Päärahoittaja on Etelä-Karjalan säästöpankkisäätiö. Mukana myös muita säätiöitä, osakaskuntia ja yhdistyksiä, sekä pienillä osuuksilla Lemin, Luumäen ja Savitaipaleen kunnat. Aiheesta myös keskiviikon painetussa lehdessä ja Etelä-Saimaan mobiilisovelluksessa. Lue koko uutinen:

