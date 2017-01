Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran kolmoismurhasta epäillyn kuulustelut on saatu päätökseen Poliisi on saanut päätökseen Imatran kolmoismurhasta epäillyn Jori Juhani Lasosen, 23, kuulustelut. — Kuulematta on vielä muun muassa asianomistajia, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Saku Tielinen. Poliisi pyrkii saamaan esitutkinnan valmiiksi helmikuun puoliväliin mennessä. Lasoselle tehdään hänen omasta pyynnöstään mielentilatutkimus jo ennen oikeudenkäynnin alkamista. Syytteen nostamisen määräpäivä on 17. maaliskuuta. Lasonen on esitutkinnan aikana tunnustanut ampuneensa joulukuun 3. ja 4. päivän välisenä yönä Imatrankoskella kolme ihmistä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/17/Imatran%20kolmoismurhasta%20ep%C3%A4illyn%20kuulustelut%20on%20saatu%20p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kseen/2017521792065/4