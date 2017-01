Uutinen

Etelä-Saimaa: Haku musiikkiluokille on parhaillaan käynnissä Lappeenrannassa ja Imatralla Haku ensi syksynä aloittaville musiikkiluokille on parhaillaan käynnissä. Lappeenrannassa hakuaika päättyy tämän viikon perjantaina. Tänään tiistaina Lappeenrannan musiikkiopistolla järjestetään asiasta info-tilaisuus kello 18. Imatralla hakemukset on palautettava viimeistään 29.1. Lappeenrannassa uusi musiikkiluokka pääsee aloittamaan opintonsa juhlavuonna. Lappeenrannan musiikkiluokat perustettiin Alakylän kouluun vuonna 1967 eli 50 vuotta sitten. Musiikkiluokat aikoo juhlia viisikymppisiään näyttävästi ensi syksynä luentosarjan ja juhlakonsertin merkeissä. Musiikkiluokkia löytyy ympäri maata, mutta Lappeenrannassa poikkeuksellista on tiivis yhteistyö musiikkiopiston kanssa. Opisto huolehtii pääsykokeista ja jokainen musiikkiluokkalainen saa halutessaan opiskelupaikan musiikkiopistosta. Kimpisen koulun 6M-luokan oppilaat Arturo Recio ja Samuli Aulamo ovat käyneet musiikkiluokkaa lähes neljän vuoden ajan. Kannattiko musiikkiluokalle hakeutua? — Ei kyllä kaduta. Luokkamme on mukava ja opettajat ovat olleet hyviä. Musisoinnin lisäksi urheilemme paljon. Meidän luokka on joka vuosi esimerkiksi voittanut sukkulaviestin, Aulamo sanoo. Arturo Recio arvostaa luokkansa kivaa ilmapiiriä. — Meidän luokkalaiset kohtelevat hyvin muita ihmisiä. Kenelle musiikkiluokka sopii? Onko lapsen oltava erityisen musikaalinen? Opettaja Elina Lamberg-Miettisen mielestä riittää, että lapsi on musiikista kiinnostunut. — Kyse on voimavarasta, jota voi kehittää. Lamberg-Miettisen kokemus on, että musiikkiluokalle syntyy usein hyvä ja tiivis ryhmähenki. Kaikilla on ainakin yksi yhteinen kiinnostuksen kohde, musiikki. — Yhteismusisoinnilla on tutkitusti yhteisöllisyyttä vahvistavia vaikutuksia. Lamberg-Miettisestä tulee syksyllä aloittavan musiikkiluokan opettaja. Lue koko uutinen:

