Etelä-Saimaa: Fafa's hakee yrittäjää Lappeenrantaan Lähi-idän pikaruokaa tarjoava Fafa's-ketju hakee uusia franchising-yrittäjiä 16 kaupunkiin. Yksi niistä on Lappeenranta. Fafa's on viisi vuotta toiminut katuruokaketju, joka on useana vuonna valittu Helsingin parhaaksi katuruokaravintolaksi. Ketjulla ravintoloita Helsingin lisäksi Tampereella, Turussa, Lahdessa ja Jyväskylässä. Fafa's-ketjun uusien yrittäjien hausta kertoi Kauppalehti. Sen mukaan ketju laajenee 14 uuteen kaupunkiin. Verkkosivuillaan Fafa's hakee yrittäjiä 16 kaupunkiin. Ne ovat Oulu, Kuopio, Kouvola, Pori, Joensuu, Lappeenranta, Hämeenlinna, Vaasa, Rovaniemi, Seinäjoki, Mikkeli, Kotka, Salo, Porvoo, Espoo ja Vantaa. Lue koko uutinen:

