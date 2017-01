Uutinen

Etelä-Saimaa: Etelä-Karjalan urheilugaalassa julkistetaan maakunnan urheilijalegendat Etelä-Karjalan urheilugaala on Imatran kylpylässä 27. tammikuuta. Tänä vuonna tilaisuus on tavallista juhlavampi Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi: illan aikana julkistetaan yhdeksän eteläkarjalaista urheilulegendaa. Legendoista lähes kaikki ovat myös tilaisuudessa paikalla gaalayleisön joukossa ja juontajien jututettavina, lupaa gaalan järjestäjä, Etelä-Karjalan liikunta ja urheilu -yhdistys (EKLU) tiedotteessa. Juhlassa palkitaan nuoria urheilijoita, valmentajia, seura-aktiiveja ja liikuttajia yli 30:stä eri seurasta kaikista Etelä-Karjalan kunnista. Valinnat on tehnyt EKLU:n hallitus seuroilta ja kunnilta saatujen ehdotusten pohjalta. Urheilugaalassa paljastuu myös, kenet Etelä-Karjalan urheilutoimittajat ovat äänestäneet viime vuoden parhaaksi urheilijaksi. Maakunnallisia urheilugaaloja järjestetään tänä vuonna kaikkiaan 14. Valtakunnallinen Suomen urheilugaala on tänä iltana Helsingissä Hartwall-areenalla, missä palkitaan viime vuoden maan parhaat urheilijat ja urheiluteot. Suomen urheilugaalasta on suora lähetys Yle TV2:ssa kello 20 alkaen. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/17/Etel%C3%A4-Karjalan%20urheilugaalassa%20julkistetaan%20maakunnan%20urheilijalegendat/2017121791198/4