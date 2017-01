Uutinen

Etelä-Saimaa: Veistäjän vinkit viritykseksi Linnoituksen Sydäntalvi-tapahtumaan Ansioitunut ja kokenut jäänveistäjä Marika Wallden perehdyttää kiinnostuneita jäänveiston teoriaan Lappeenrannassa tänään maanantaina. Hänen jäänveistoluentonsa kuullaan Kehruuhuoneella Linnoituksessa. Wallden on moninkertainen jään-, lumen- ja hiekanveiston SM-mitalisti. Luento on esimakua Linnoituksen Sydäntalvi-tapahtumasta, joka levittäytyy Linnoituksen alueelle. Sydäntalvipäivää vietetään 4. helmikuuta, ja se on osa Suomi 100 -ohjelmaa. Katariinantorille nousee tuolloin yhteisöllinen jäälinna ja Linnoituksen alueelle kuvataidekoululaisten toteuttamat jääveistokset. Jäälinnan kokoamiseen voivat kaikki halukkaat osallistua. Muuta ohjelmaa on luvassa Kehruuhuoneella, Lappeenrannan taidemuseolla, Majurskan talossa, Linnoituksen lumikirkolla ja Katariinantorilla. Marika Wallden luennoi jäänveistosta ma 16.1. klo 18—18.45, Kehruuhuone, Kristiinankatu 20, Lpr. Lue koko uutinen:

