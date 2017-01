Uutinen

Etelä-Saimaa: Sote-vaikutuslaskenta: Etelä-Karjalassa rahoitustarve maakuntien toiseksi pienin Sote-maakuntauudistukseen liittyvä rahoitustarve on Etelä-Karjalassa asukasta kohti maakuntien pienimpiä, osoittaa Kunnallisalan kehittämissäätiön teettämä selvitys. Siinä on laskettu uudistuksen maakunnille aiheuttamien tulojen ja menojen erotus. Etelä-Karjalassa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimeen liittyvä rahoitustarve kasvaa vuoteen 2030 mennessä 264 euroa asukasta kohden. Summa on maakuntien toiseksi pienin. Keski-Suomessa se on 237 euroa. Kolmanneksi pienin on Pohjois-Pohjanmaan 299 euroa. Eniten rahoitustarve kasvaa Uudellamaalla, missä se on 564 euroa asukasta kohti. Sen jälkeen tulevat Pohjanmaan 552 euroa ja Etelä-Savon 539 euroa. Vaikutuslaskelman on tehnyt Perlacon Oy Kunnallisalan kehittämissäätiön tilauksesta. Laskennassa on otettu huomioon sote-nettomenojen ja palo- ja pelastustoimen nettomenojen siirto kunnilta maakunnille ja näitä vastaava tulojen kehitysarvio Tilastokeskuksen tekemän väestöennusteen mukaisesti.. Lue koko uutinen:

