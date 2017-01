Uutinen

Etelä-Saimaa: Päiväkotiryhmät kasvavat aina tammikuussa — Lappeenranta palkkasi lisää työntekijöitä Monessa Lappeenrannan päiväkodissa suurennettiin vuodenvaihteessa päiväkotiryhmiä. Muutos ei kuitenkaan liity kaupungin säästöihin tai yksiköiden sulkemisiin. Kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Päivi Virkki kertoo, että päiväkotipaikkojen kysyntä hypähti vuoden vaihtuessa. Siksi joihinkin ryhmiin otettiin lisää lapsia ja päiväkoteihin palkattiin vastaavasti lisää henkilökuntaa. Lasten määrä ei siis kasvanut suhteessa henkilökunnan määrään. Virkki sanoo, että kysynnän piikki vuodenvaihteessa on jokavuotinen ilmiö. Hänen mukaansa Lappeenrannan päiväkoteihin tulee yleensä näihin aikoihin satakunta lasta lisää. Virkki arvelee piikin johtuvan siitä, että huoltajat lähtevät töihin perhevapaiden jälkeen. Esimerkiksi Myllymäen päiväkotiin tuli vuodenvaihteessa kahdeksan lasta lisää. — Syksyllä päivähoidon tarve ei ollut niin suuri, että olisi pitänyt avata täysiä ryhmiä. Yksi ryhmä aloitti kahden aikuisen ryhmänä ja siinä oli vastaavasti vähemmän lapsia. Kysyntä kasvoi vuodenvaihteessa, ja nyt oli sitten aika palkata se kolmas ihminen, selittää päiväkodinjohtaja Tiia Isopahkala. Varhaiskasvatuslaki muuttui elokuun alussa. Sen myötä monella perheellä on oikeus käyttää päiväkotipaikkaa vain 20 tuntia viikossa ja moni lapsi on näin ollen päiväkodissa osa-aikaisesti. Päiväkotien käyttöä tehostettiin niin, että samaa päiväkotipaikkaa voi käyttää kaksi lasta, jos he eivät ole hoidossa samaan aikaan. Lappeenrannan päiväkodeissa noudatetaan edelleen suhdelukua 1:7. Se tarkoittaa, että paikalla on vähintään yksi aikuinen seitsemää samaan aikaan läsnä olevaa lasta kohti. Poikkeuksena on Keltun päiväkoti, jossa tarjotaan ympärivuorokautista hoitoa. Keltun päiväkodin vuorohoidossa voi olla kahdeksan lasta yhtä aikuista kohti. Näistä suhdeluvuista pidetään kiinni myös jatkossa, kun päiväkotien yksiköitä aletaan sulkea säästösyistä. Mäntylä-Leirin päiväkodin Leirin toimipiste sulkee ovensa ensimmäisenä sisäilmaongelmien vuoksi. Tämänhetkisen tiedon mukaan se suljetaan helmi-maaliskuussa. Kesään mennessä suljetaan myös Skinnarilan päiväkodin Liesharjun toimipiste, Snellmannin päiväkodin Kasarmikadun toimipiste, Kivikkokadun ryhmäperhepäiväkoti ja Savonkadun ryhmäperhepäiväkoti. Näiden pisteiden sulkemiset aloitetaan elokuun alussa. Perheiden kanssa koordinoidaan kevään aikana tarkemmin, minne kukin lapsi siirtyy. Lue koko uutinen:

