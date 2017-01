Uutinen

Etelä-Saimaa: Norppa tarvitsee tänä talvena todennäköisesti kinostusapua — tekopesätkin ovat tekeillä Metsähallituksessa tehdään keskiviikkona päätös siitä, lähdetäänkö saimaannorpan pesinnän tueksi tänä talvena kolaamaan apukinoksia. Tässä vaiheessa lumitiedot ja sääennusteet ovat kolaamisen puolella. — Eteläiseltä Saimaalta olen kuullut, että siellä oli viikonloppuna lunta maksimissaan nelisenkymmentä senttiä. Mieluummin saisi olla puolesta metristä ylöspäin ja lähempänä metriä, että olisi sellaisenaan norpalle riittävä, kertoo suojelubiologi Jouni Koskela Metsähallituksesta. Tiistaina Koskela mittailee lumia Pihlajavedellä. Ennusteiden mukaan lunta näyttäisi vähän olevan luvassa juuri päätöspalaverin aamuna. — Tuulta on silloinkin luvassa vain viitisen metriä sekunnissa. Saisi olla 15, niin tuiskuttaisi pienestäkin lumimäärästä luotojen taakse kinoksia. Koskela arvioi, että edes puolen metrin kinoksia ei nyt ole Saimaalla missään. — Rakenteeltaan lumi on kohtalaisen hyvää. On ollut suojakeliäkin eikä lumi ole ihan höttöistä. Pohjat on hyvät, mutta lunta saisi olla enemmän. Metsähallituksella ja Itä-Suomen yliopistolla on Haukivedellä työn alla myös neljä tekopesää turpeesta ja ruokopesiäkin on tarkoitus rakentaa pari kappaletta. — Ne ovat prototyyppejä ja testausta siitä, miten norppa tällaiseen suhtautuu. Varaudutaan siihen, jos joskus jää lumi ja jää kokonaan tulematta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/16/Norppa%20tarvitsee%20t%C3%A4n%C3%A4%20talvena%20todenn%C3%A4k%C3%B6isesti%20kinostusapua%20%E2%80%94%20tekopes%C3%A4tkin%20ovat%20tekeill%C3%A4/2017121787672/4