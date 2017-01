Uutinen

Etelä-Saimaa: Miss plus size -finalisti Petra Brofeldt Imatralta haluaa puuttua kiusaamiseen — ”tiedän kyllä millaista on olla isompi kuin muut” Joskus on antoisaa toimia intuition ohjaamana. Tämän on saanut kokea imatralainen Petra Brofeldt, joka on nyt Miss plus size -kilpailun yksi finalisteista. 36-vuotias Brofeldt bongasi joulukuussa somen uutisvirrasta tiedon kilpailusta. — Se tuntui ja kuulosti niin omalta jutulta. Ilmoittautuessani toimin täysin intuition varassa. Kilpailussa hän haluaa omalta osaltaan vaikuttaa kauneusihanteeseen: laiha ei ole aina automaattisesti urheilullinen ja isompi ihminen laiska. — Nykyään syötetään ihan päinvastaista kuvaa. Häntä harmittavat myös kiusaamisasiat. — Pyöreitä tyttöjä kiusataan. Sellainen jättää ihmiseen elinikäiset arvet. Tästä puhuminen on minulle sydämenasia. Olen ollut lapsesta saakka itsekin pyöreä. Sanotaanko vaikka näin, että tiedän kyllä millaista on olla isompi kuin muut. Brofeldt on ensimmäiseltä ammatiltaan kosmetologi. Nyt hän opiskelee parhaillaan parturi-kampaajaksi. — Se oli sellainen lapsuudenhaave. Ja halusin täydentää kosmetologikoulutustani, jotta voin työskennellä tehokkaammin kauneudenhoitoalalla. Tulevasta Brofeldt ei osaa vielä sanoa. Esimerkiksi siitä, että tuleeko kauneuskilpailuihin osallistuttua jatkossakin. Ensin katsotaan kuinka tässä käy. — En halua mennä asioiden edelle. En ole uskaltanut ajatella vielä kilpailun loppuun saakka, vaan aion nauttia joka hetkestä. Kilpailun voittajaa voi äänestää kilpailun verkkosivuilla. Lue lisää päivän lehdestä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/16/Miss%20plus%20size%20-finalisti%20Petra%20Brofeldt%20Imatralta%20haluaa%20puuttua%20kiusaamiseen%20%E2%80%94%20%E2%80%9Dtied%C3%A4n%20kyll%C3%A4%20millaista%20on%20olla%20isompi%20kuin%20muut%E2%80%9D/2017521778650/4