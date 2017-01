Uutinen

Etelä-Saimaa: Mansikkalan koulukampus voikin mennä Tainionkoskelle: tonttivaihtoehtoja on kaikkiaan kuusi Imatran kaupungin keskimmäisen koulukeskuksen paikka on yhä ratkaisematta. Vertailussa on kuusi eri tonttivaihtoehtoa. Toistaiseksi näyttää, että valinta on kahden kauppa. Koulukeskus rakennetaan todennäköisesti joko sisäilmaongelmien takia suljetun Mansikkalan koulun paikalle, tai sitten Tainionkosken koulun mäelle, jossa uudisrakentamista tarvittaisiin vähemmän. Muitakaan vaihtoehtoja ei ole poissuljettu. Koulukeskus voitaisiin rakentaa myös Vuoksen varteen Kulttuuritalo Virran ja Varpasaaren väliin, vanhan Prisman paikalle, Koulukadun ja Tietäjäntalon väliseen puistikkoon tai Pappilanpeltoon seurakuntakeskuksen ja Tainionkosken kirkon väliin. — Hyvä koulu voidaan tehdä minne tahansa näistä kuudesta vaihtoehdosta, sanoo hyvinvointijohtaja Hanna-Kaisa Ellonen. Kaupunkikehitysyksikön tekemässä tontti-, maanomistus- ja kaavavertailussa Tainionkosken koulun mäki sai parhaat pisteet. Toiseksi tuli yhden pisteen erolla Pässiniemi, eli Mansikkalan nykyinen koulutontti. Huonoimmat pisteet saivat Kulttuuritalon Virran puisto, vanhan Prisman tontti ja Pappilanpelto. Hyvinvointilautakunta ja kaupunkikehityslautakunta ottavat kantaa sijoituspaikkaan lähiaikoina. Kaupunginhallitus lyö sijoituspaikan lukkoon todennäköisesti helmikuussa. Aikataulu varmistuu tällä viikolla, kun valtuustoryhmät ovat ottaneet kantaa päätöksenteon ehdotettuun aikatauluun. Lue koko uutinen:

