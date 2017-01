Uutinen

Etelä-Saimaa: Lauritsalan telakalle tukea Museovirastolta Museovirasto on myöntänyt avustuksia perinnealusten entistämiseen ja kahden telakan säilymisen varmistamiseen. Koko tukipotti oli 350 000 euroa. Etelä-Karjalassa siitä pääsi osalliseksi Lauritsalan telakka, jolle myönnettiin 9 000 euron avustus. Lauritsalan telakka on Kanavansuulla, ja sitä ylläpitää Kanavansuun perinnelaivayhdistys. Museovirasto myönsi sille avustuksen vetotelakan kunnostukseen, jonka hyväksytyt kokonaiskustannukset ovat 18 000 euroa. Entistämisavustuksia Museovirasto myönsi 15 perinnealuksen remonttiin. Saimaalle avustuksia tuli kahdelle höyryalukselle, joiden kotisatama on Savonlinnassa. S/s Puhois -nimisen aluksen rungon kunnostukseen tuli 20 150 euron avustus. Puhois on Etelä-Karjalasta kotoisin, se on Tainionkoskella Enso Gutzeitin telakalla vuonna 1925 valmistunut puurunkoinen niputtaja. Joroisissa vuonna 1905 alunperin matkustajalaivaksi valmistuneen S/s Papinniemen kannen ja rungon kunnostukseen tuli 2 500 euron avustus. Lue koko uutinen:

