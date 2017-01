Uutinen

Etelä-Saimaa: Lakimuutos ei ole vielä näkynyt maistraatissa Lappeenrannassa Avioliittolain ja rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain muutokset tulevat voimaan maaliskuun alussa. Lakimuutos mahdollistaa samaa sukupuolta olevien parien vihkimisen maaliskuun alusta alkaen. Lakimuutos ei ainakaan vielä ole juuri näkynyt maistraatissa Lappeenrannassa. Kaakkois-Suomen maistraatin päällikkö Ari Torkkel kertoo, että maaliskuun ensimmäiselle päivälle ei ole tehty varauksia vihkimiseen. — Muualla Suomessa varauksia on tehty, mutta ei vielä Kaakkois-Suomessa. Kyselyitä on tullut pari kappaletta. Lähinnä menettelytavoista on kyselty. Torkkel ei odota maistraatin ruuhkautuvan, kun lakimuutos tulee voimaan. Hän vakuuttaa, että kaikki halukkaat ehditään vihkiä. — Varmasti vihkimisiä tulee olemaan alkuun, mutta en usko, että kovin suurta määrää. Parisuhteen rekisteröinti on ollut jo mahdollista. Toki jotkut varmasti ovat odottaneet tätä lakimuutosta. Torkkel sanoo, että päivässä voitaisiin tarvittaessa vihkiä jopa parikymmentä paria. Rekisteröidyn parisuhteen muuttaminen avioliitoksi on Torkkelin mukaan käytännössä ilmoitusasia. Rekisteröidyssä parisuhteessa elävä pari voi maaliskuun alusta muuttaa parisuhteensa avioliitoksi, jos parisuhde on rekisteröity Suomessa. Parin on tehtävä asiasta ilmoitus maistraatille yhdessä. Rekisteröity parisuhde jatkuu avioliittona ilmoituspäivästä lukien. Rekisteröityä parisuhdetta ei ole pakko muuttaa avioliitoksi, vaan pari voi jatkaa rekisteröidyssä parisuhteessa niin halutessaan. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/16/Lakimuutos%20ei%20ole%20viel%C3%A4%20n%C3%A4kynyt%20maistraatissa%20Lappeenrannassa/2017121786009/4