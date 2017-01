Uutinen

Etelä-Saimaa: Lämpötila kipuaa torstaina toviksi plussan puolelle — kylmintä on alkuviikosta Lämpötila kipuaa torstaina Etelä-Karjalassa plussan puolelle. Ilmatieteen laitoksen sääennusteen mukaan Lappeenrannassa ja Imatralla on torstaina jo aamuyöstä +1 astetta lämmintä. Lämpötila pysyy plussan puolella myös torstaina iltapäivällä. Perjantaiksi ja lauantaiksi Etelä-Karjalaan ennustetaan muutamaa pakkasastetta. Kylmintä seudulla on tällä viikolla maanantaina ja tiistaina, jolloin pakkasta on enimmillään kymmenen astetta. Etelä-Karjalassa sataa tiistain ja keskiviikon välisenä yönä jonkin verran lunta. Arkipäivisin viikolla on pilvinen sää. Lauantaiksi Ilmatieteen laitos ennustaa aurinkoista päivää ja viittä pakkasastetta. Lue koko uutinen:

