Etelä-Saimaa: Juomatölkit päässä kaukaloon – itävaltalaisseuran A-nuoret hakevat kovatempoisia pelejä Suomesta Myös jalkapallosta ja moottoriurheilusta tuttu itävaltalainen energiajuomamerkki on värittänyt tällä kaudella jääkiekon A-nuorten SM-liigaa. EC Red Bull Salzburgin 20-vuotiaiden joukkue osallistuu neljään nuorten liigassa kauden aikana järjestettävään sarjaturnaukseen. Juomatölkin näköisiin kypäriin sonnustautuneet keskieurooppalaiset pelasivat viikonvaihteessa kolmannen turnauksen Kisapuistossa. Lappeenrannasta matka jatkuu vielä ensi viikonlopuksi Raumalle. — Suurin anti on se, että saamme hyviä, kovatempoisia pelejä. Meidän jengissä on käytännössä Saksan ja Itävallan 20-vuotiaiden kärki. He näkevät vähän, missä mennään huippukiekkomaissa, kertoo Salzburgin suomalainen maalivahtivalmentaja Santeri Hilli. Kontakti Suomeen syntyi luontevasti, sillä seurassa työskentelee yhteensä kuusi suomalaista valmentajaa. Heistä Salzburgin edustusjoukkueen maalivahtivalmentaja Hannu Nykvist oli aiemmin jääkiekkoliiton palveluksessa. — Sieltä otettiin yhteyttä viime keväänä, että olisiko mahdollista tulla pelaamaan. Me olemme avoimia kansainvälistymiselle. Näin saamme meidänkin pelaajille uusia kokemuksia, sillä he pelaavat vähän eri tavalla kuin mihin täällä on totuttu, kertoo jääkiekkoliiton kilpailupäällikkö Pirkka Antila. Urheilua yhtenä markkinointityökalunaan käyttävä maailman suurin energiajuomamerkki on valtava tukija mille tahansa lajille tai seuralle. Maksaako Red Bull jääkiekkoliitolle jotain, että se pääsee pelaamaan liiton alaiseen sarjaan? — Ei tämä mitään rahallinen asia ole. Tietenkään meille tai meidän seuroille ei voi tulla heidän pelaamisestaan kuluja. He kompensoivat siltä osin. Lue koko uutinen:

