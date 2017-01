Uutinen

Etelä-Saimaa: Järvenpää ihmettelee lentoliikenteen viipymistä, Veera-patsaalle sopivin paikka olisi Kasinon puisto, mutta valtuuston puheenjohtaja taipuisi lahjoittajan tahtoon Lappeenrannan kaupunginvaltuuston puheenjohtajana jatkaa kokoomuksen Heikki Järvenpää ja toisena varapuheenjohtajana keskustan Tapio Arola. Sen sijaan kuluvan valtuustokauden loppuajan uutena ensimmäisenä varapuheenjohtajana aloittaa perussuomalaisten Ilpo Heltimoinen.Väistyvä varapuheenjohtaja Juha Turkia (ps) totesi vaihdoksen parantavan kaupungin ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) vuoropuhelua. Heltimoinen on Eksoten hallituksen jäsen.Järvenpää totesi kiitospuheessaan valtuuston onnistuneen talouden hoidossa. Jotkut asiat ovat kuitenkin edenneet tuskastuttavan hitaasti, esimerkiksi lentokenttä pysyy turhan elottomana.— Kaksi vuotta sitten olin toiveikas lentoliikenteen pikaisesta käynnistymisestä, mutta mitään ei ole tapahtunut. Olen kuitenkin optimisti.Tuoreen kovasti puhuttaneen Huhtiniemen hotelli -asiankin Järvenpää nosti esiin, kylläkin toivoessaan vastuuta kaupungin päätöksistä valittavilta. Järvenpään mukaan noin kymmenestä kaupungin päätöksestä on valitusprosessi kesken. Arvio on, että vain harva valitus menestyy.Lopuksi Järvenpää totesi kaupungissa puhutun vakavistakin asioista, nimittäin Veera-patsaan sijoituspaikasta.— Minustakin Veera-patsas sopisi parhaiten Kasinon puistoon. Mutta pitäisikö meidän tässä kunnioittaa lahjoittajaa?Lahjoittajan, liikemies Ossi Vilhun ehdoton vaatimus on, että patsas sijoitetaan Raatihuoneen puistoon, valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön.Järvenpää jatkoi, että mahdollisesti yksi väärässä paikassa oleva patsas kaupungissa kuitenkin saadaan sijoitettua kaupunkilaisten kannalta nykyistä parempaan paikkaan. Kaukaan kerhon takana oleva Lykken-patsas kuuluu Järvenpään mielestä Kaukaan kerhon edustalle.— Vetoan UPM:n johtoon, että se siirretään. Tässä olen optimistinen.Vihreiden varavaltuutettu Tuija Maaret Pykäläinen paheksui sitä, ettei satavuotisuuttaan kohta juhlivassa Suomessa valtuuston puheenjohtajistoon saada yhtään naista.Kokoomuksen ryhmäjohtaja Joonas Grönlund vastasi, että kokoomus kannattaa täydellistä tasa-arvoa, eli valittavan sukupuolella ei ole mitään merkitystä, ainoastaan kyvyillä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/16/J%C3%A4rvenp%C3%A4%C3%A4%20ihmettelee%20lentoliikenteen%20viipymist%C3%A4%2C%20Veera-patsaalle%20sopivin%20paikka%20olisi%20Kasinon%20puisto%2C%20mutta%20valtuuston%20puheenjohtaja%20taipuisi%20lahjoittajan%20tahtoon%20/2017121789619/4