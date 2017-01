Uutinen

Etelä-Saimaa: Ismo Pöllänen nousee Imatran valtuuston ykköseksi Veteraanivaltuutettu Ismo Pöllänen (kok.) nousee Imatran kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi kevätkauden ajaksi.Vaalikauden viimeiset päätökset Imatralla tehdään sekä valtuustossa että hallituksessa kokoomuslaisen puheenjohtajan johdolla.Imatran kaupunginhallitus päätti maanantaina yksimielisesti valtuuston omasta työjärjestyksestä poikkeamisesta niin, että puheenjohtajistossa on kaksi valtuutettua, jotka ovat nykyiset valtuuston varapuheenjohtajat Ismo Pöllänen ja Erkki Saarimäki (ps.).Pölläsen muodollisesta asemasta valtuuston johdossa näkemykset eivät ole yhteneviä, kun kaupunginhallitus kirjautti päätöksensä siten, että puheenjohtajisto koostuu puheenjohtajistoon valituista 1. varapuheenjohtajasta ja 2. varapuheenjohtajasta.Kaupunginhallituksen puheenjohtajan Anna Helmisen käsityksen mukaan Pöllänen olisi viikon kuluttua pidettävän valtuuston kokouksen jälkeen edelleen varapuheenjohtaja.Hallintojohtaja Marita Toikan näkemys on toinen. Hän valmistelee valtuustolle pykälän puheenjohtajiston valinnasta siten, että valittavaksi tulevat Pöllänen puheenjohtajaksi ja Saarimäki 1. varapuheenjohtajaksi.Toikan perustelu löytyy kuntalain pykälästä 18, joka on yksiselitteinen. Valtuuston on valittava puheenjohtaja ja riittävä määrä varapuheenjohtajia.Pykälä valmisteltiin tällä tavalla myös kaupunginhallitukselle.Toikan mukaan valtuustolle ei voi tuoda esitystä, jossa valittavaksi esitettään vain kahta varapuheenjohtajaa. Lue koko uutinen:

