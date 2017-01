Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran Valtionhotellin brändi-ilme muuttuu tiistaina punavalkoisesta sinivalkoiseksi Imatran Valtionhotelli lakkaa huomenna tiistaina olemasta Rantasipi-hotelli. Se muuttuu Cumulus resortiksi. — Kaikki Rantasipi-materiaali poistuu kyltityksistä, esitteistä ja muusta materiaalista. Tilalle tulee Cumulus-ilme, kertoo vastaanottopäällikkö, vs. hotellinjohtaja Marianne Partanen Valtionhotellilta. Rantasipin punavalkoinen väritys vaihtuu sinivalkoiseksi. Henkilökunnan asutkin muuttuvat. Muutos on osa Restelin valtakunnallista brändinvaihdosta. Entiset Rantasipi ja Cumulus -brändit häviävät ja niiden tilalle tulee Cumulus city- ja resort -ketju. Muutos tapahtuu huomenna kaikkiaan 36 hotellissa. — Pyrimme muutoksen avulla nykyistä tasalaatuisempaan ja monipuolisempaan tarjontaan entistä laajemmalle asiakaskunnalle, perustelee markkinointijohtaja Kati Litmanen Resteliltä. Muutoksella ei Restelin mukaan ole vaikutuksia henkilöstömääriin. Valtionhotellissa tullaan muutoksen myötä tekemään pientä remonttia. Tällä hetkellä pintaremontti on käynnissä osassa hotellin kylpyläsiiven huoneita. — Huoneita ajantasaistetaan. Restelin tavoite on kehittää resort-hotelleistaan hyvinvoinnin keitaita, luonnehtii Litmanen. — Resorteissa testaillaan erilaisia hyvinvoinnin elementtejä, pilottina esimerkiksi saunamaailmat. Imatra ei ole mukana ensimmäisessä vaiheessa. Imatralaisittain tärkeät venäläisasiakkaat huomioidaan Litmasen mukaan nyt hotellin kyltityksissä. — Valtionhotellin spesialiteetti halutaan jatkossakin säilyttää. Brändinvaihdoksen tarkkoja kustannuksia Restel ei kerro. Kolmen vuoden aikana yritys on kertonut investoivansa 100 miljoonaa euroa hotelli- ja ravintolatoiminnan kehittämiseen. — Summasta 70 miljoonaa käytetään hotellipuolelle, kertoo Litmanen. Restel käynnistää huomisesta lähtien mainoskampanjan uuden brändin tunnetuksi tekemiseksi. Lanseeraus tapahtuu parhaillaan käynnissä olevilla matkamessuilla. Lue koko uutinen:

