Uutinen

Etelä-Saimaa: Huono johtaminen ja joustamattomuus lisäävät pahaa verta työpaikalla — ”Työoloista paljastuukin kaikkea” Puutteet työoloissa purkautuvat riitoina kahvipöydissä ja sähköpostiketjuissa. Työyhteisössä syntyy helposti eripuraa, jos työ kuormittaa liikaa tai on joustamatonta tai johtaminen huonoa. Työterveyspsykologi Sanna Aulankoski pitää liiallista työn itseohjautuvuutta myrkkynä, turhien riitojen aiheuttajana. — Itseohjautuvia työtiimejä on paljon, ja siinä on menty liian pitkälle. Entä jos tiimissä kukaan ei osaa päättää, miten toimitaan eikä ole pomoa ratkaisemassa asioita? Riitelystä seuraa juoruilua, tiedon pimittämistä ja porukasta eristämistä. Ne voivat johtaa ahdistukseen ja masennukseen. Henkilökemiat ovat harvoin syynä ristiriitoihin työpaikalla. Lähes aina taustalla ovat työhön liittyvät näkemyserot ja epäkohdat. — Monesti kuulen, ettei työoloissamme ole mikään vialla, mutta henkilökemiat eivät vain natsaa. Sitten työoloista paljastuukin kaikkea, joka tulee yllätyksenä esimiehillekin, Aulankoski sanoo. Esimies voi tasapuolisuudellaan ja tilannetajullaan lisätä harmoniaa työntekijöiden välillä. Lappeenrannan teknillisen yliopiston dosentti, työhyvinvointia tutkinut Pia Heilmann sanoo, että johtamisen peruskurssi tekisi jokaiselle uudelle esimiehelle hyvää. Heilmannin mukaan myös työelämän epävarmuus lomautuksineen ja irtisanomisineen kiristävät työpaikan ilmapiiriä. On vaikea ottaa vastuuta yhteishengestä, jos oman työn jatkuminen on epävarmaa ja motivaatio matalalla. Lue koko uutinen:

