Etelä-Saimaa: Helsinkiläinen asianajotoimisto selvittää Huhtiniemen sopimuskoukerot Asianajotoimisto Merilampi Oy Helsingistä selvittää Lappeenrannan kaupungin ja Buildia Oy:n/Conte Invest Oy:n välisten Huhtiniemi-sopimusten velvoittavuuden osapuolten kesken. Kaupunginhallitus päätti teettää asiassa ulkopuolisen selvityksen, kun julkisuudessa käytiin pohtimaan, kenen pitää mahdollisesti maksaa korvauksia ja kenelle. Asian nosti esille Etelä-Saimaa. Selvitys tilattiin Merilampi Oy:ltä, koska asianajotoimistolla on kaupungin arvion mukaan isona asianajotoimistona parasta sopimusoikeuden asiantuntemusta ja hyvät edellytykset nopealla aikataululla laatia asiasta selvitys. Kaupunki käytti Merilampi Oy:ä asiantuntijana myös käräjöidessään Mustolan hallikaupoista NREP:n kanssa 2012—2013. Valinta tehtiin kaupunginjohtaja Kimmo Jarvan johdolla, ja selvityksen on arvioitu valmistuvan kuluvan viikon puitteissa. Selvityksen arvioitu hinta on noin 1 500 euroa. Toimeksiannossa kaupunki pyytää toimittamansa aineiston perusteella asianajotoimistoa selvittämään, onko kaupunginvaltuuston 23.1.2012 hyväksymä täytäntöönpanosopimus tullut osapuolten kesken voimaan? Lisäksi kaupunki pyytää selvittämään, onko kaupunki oikeutettu yhteistoimintasopimuksen tai mikäli täytäntöönpanosopimus katsotaan voimaantulleeksi, myös sen perusteella johonkin sopimustekstin tunnistamaan korvaukseen siitä, että Conte Invest Oy ja Buildia Oy ovat vetäytyneet hankkeesta? Lue koko uutinen:

