Uutinen

Etelä-Saimaa: Hallitseva mestari Wiipurin Sudet jyrää jääpallon SM-sarjassa Lappeenrantalainen Wiipurin Sudet on täysin omaa luokkaansa jääpallon naisten SM-sarjassa. Viikonloppuna Sudet vei Kemissä järjestetyn kauden toisen SM-osaturnauksen nimiinsä puhtaalla pelillä.Lauantaina joukkue päihitti Porvoon Akilleksen maalein 17—0 ja Mikkelin Kampparit 10—2 (5—1).Susien tahti ei laantunut sunnuntainakaan, jolloin se nakutti kymmenen maalia Veitsiluodon Vastuksen verkkoon ja maalivahti Tytti Segerman pelasi viikonlopun toisen nollapelinsä.Sudet on voittanut kauden kaikki viisi otteluaan maalierolla 58—3.SM-sarjan kolmas osaturnaus pelataan Porvoossa helmikuussa, minkä lisäksi Sudet kohtaa vielä Mikkelin Kampparit keskinäisessä ottelussa.Kausi huipentuu SM-lopputurnaukseen Lappeenrannassa 11.—12. maaliskuuta.Wiipurin Sudet perustettiin jääpallon erikoisseuraksi vuonna 2013. Se on voittanut jääpallon naisten Suomen mestaruuden nyt kolmesti peräkkäin.Seura jatkaa Viipurissa joulukuussa vuonna 1912 perustetun Wiipurin Bandy & Urheiluseuran perinteitä. Se vaihtoi nimekseen Wiipurin Sudet vuonna 1924. Lue koko uutinen:

