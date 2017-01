Uutinen

Etelä-Saimaa: Turvapaikanhakijat parantavat vuokrayhtiön kannattavuutta Rautjärvellä Rautjärven Vuokratalot yhtiön asunnoista uupuu vuokralaisia. Viime vuosina enemmän kuin joka viides asunto on ollut tyhjillään. Tällä hetkellä 128 vuokra-asunnosta yli 30 kaipaa asujia. — Ongelma on erityisesti ainoassa kerrostalossa, jossa isot asunnot kuten kolmiot ovat olleet pitkään tyhjillään. Saunalliset rivitaloasunnot ovat täydempiä, paitsi Asemanseudulla, sanoo Vuokratalo-yhtiön toimitusjohtajana toimiva kunnan talouspäällikkö Paula Hinkkanen. Rautjärvi ei ole tilanteessa yksin. Sama ongelma riivaa montaa muutakin kaupungeista etäällä olevaa maaseutukuntaa. Väki muuttaa kasvukeskuksiin, eikä kunnissa ole työpaikkoja muuttajia houkuttamaan. Tammikuussa Simpeleen vuokrakerrostaloon muuttaa turvapaikanhakijoita. Uusien asukkaiden jälkeen vuokra-asuntojen käyttöaste nousee 84 prosenttiin, kun se nyt on 78 prosenttia. Kuntaliiton suositus toimivalle ja taloudellisesti kannattavalle vuokrataloyhtiölle on asuntojen 95 prosentin käyttöaste. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/15/Turvapaikanhakijat%20parantavat%20vuokrayhti%C3%B6n%20kannattavuutta%20Rautj%C3%A4rvell%C3%A4/2017521783539/4