Etelä-Saimaa: Niina Malm äänestettiin ulos Imatran valtuuston puheenjohtajan paikasta Imatran sosiaalidemokraattisesta valtuustoryhmästä ei löytynyt ehdokasta kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi. Kolmesta puolueosastosta koostuva kunnallisjärjestö jyräsi valtuuston puheenjohtajaksi esitetyn Niina Malmin pyrkimykset. Malmin valintaa vastustivat Tainionkosken ja Vuoksenniskan yhdistykset. Kunnallisjärjestö päätti äänestämällä, että se ei aseta ketään ehdolle valtuuston puheenjohtajaksi. Asiaa käsiteltiin sunnuntaina kunnallisjärjestön edustajiston ja valtuustoryhmän kokouksissa. — Päätöksellä halutaan kunnioittaa joulukuussa kuolleen Tiina Wilén-Jäppisen muistoa, kunnallisjärjestön puheenjohtaja Veikko Hämäläinen perustelee päätöstä. Wilén-Jäppinen ennätti toimia valtuuston puheenjohtajana vuodesta 2008. Hän kuului Imatrankosken puolueosastoon. Niina Malm ihmettelee syntynyttä tilannetta. — Erikoista on se, että meillä on tulossa jakoon valtuuston puheenjohtajalle korvamerkittyjä mandaattipaikkoja, mutta meillä ei ole valtuuston puheenjohtajaa. Tärkein mandaattipaikka on edustus kaupunginjohtajan valintaa valmistelevassa haastatteluryhmässä. Esitystä käsitellään kaupunginhallituksen maanantain kokouksessa. Malm ei tällä hetkellä osaa sanoa kuinka suhtautua, jos häntä esitetään viikon päästä maanantaina valtuustossa puheenjohtajaksi. — Siitä en osaa sanoa vielä yhtään mitään. Menettelytapa puheenjohtajiston vaalista ei ole sosiaalidemokraattien päätettävissä. Puheenjohtajiston valintatapa on kirjattu valtuuston itselleen hyväksymään työjärjestykseen. Jos vaalia ei suoriteta normaaliin tapaan, työjärjestyksen muuttamisesta on päästävä sopimukseen ennen vaalia. Lue koko uutinen:

