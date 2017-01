Uutinen

Etelä-Saimaa: Maailma on täynnä ihmeitä — se on uuden Onneli ja Anneli -elokuvan viesti Pöydän ympärillä tungeksii tyttöjä. Aarni Rämö, 13, nappaa käteensä pienen vihkon, kirjoittaa nimikirjoituksen ja hymyilee. Hän näyttää rennolta. — En ole harjoitellut tätä yhtään. Pyrin saamaan nimmareista samanlaiset. Rämö oli mukana Onneli, Anneli ja salaperäinen muukalainen -elokuvan promokiertueella Kuusankoskella tiistaina. Nuori näyttelijä nähdään valkokankaalla nyt ensimmäistä kertaa. Rämön isä bongasi ilmoituksen elokuvan koekuvauksista ja vinkkasi siitä pojalleen. — Olin joskus 9-vuotiaana näytelmäkerhossa. Muuten en ole näytellyt. Olen aina halunnut päästä elokuvaan. Toivottavasti pääsen uudestaankin. Onneli, Anneli ja salaperäinen muukalainen saa ensi-iltansa 27. tammikuuta. Se on elokuvatrilogian viimeinen osa. Lastenelokuva perustuu Marjatta Kurenniemen kirjaan Onneli, Anneli ja orpolapset (1971). Ohjaaja Saara Cantellille se on kirjasarjan teoksista rakkain. — Se on koskettavin ja jännittävin. Myös elokuva on trilogian elokuvista jännittävin, yhteiskunnallisin ja vauhdikkain. Elokuvassa Onnelin (Aava Merikanto) ja Annelin (Lilja Lehto) kodin lähelle avataan lastenkoti, jossa elämä on ankeaa. Pekki-niminen poika (Aarni Rämö) karkaa ja päätyy asumaan tyttöjen rantamajaan. Lapset ryhtyvät yhdessä toimiin, jotta lastenkodista saadaan iloinen paikka. — Kurenniemen tapa sekoittaa arkea ja maagisuutta oli minulle vastustamaton yhdistelmä lapsena. Se on sitä edelleen näin aikuisena, Cantell sanoo. Ohjaajan mukaan elokuvan sanoma onkin se, että maailma on täynnä maagisia asioita. — Lapsilla on kyky nähdä jotain sellaista, jolle me aikuiset olemme turtuneita. Toivoisin, että me kaikki pystyisimme näkemään asiat uutena, tuoreena ja ihmeellisenä. Elokuvaa kuvattiin viime vuonna Loviisassa. Ensikertalaisen Rämön mukaan kuvauksissa oli hauskaa mutta välillä myös vaikeaa. — Kun kamera oli ihan lähellä kasvoja, piti keskittyä siihen, ettei katso siihen suoraan. Pitkissä vuoropuheluissa oli vaikea muistaa kaikki vuorosanat. 12-vuotiaat Aava Merikanto ja Lilja Lehto ovat olleet mukana kaikissa kolmessa elokuvassa. Ensimmäisen elokuvan kuvauksissa he olivat vasta 8-vuotiaita. Kummankin mielestä näytteleminen on nykyisin paljon helpompaa kuin ennen. — Jos pitää esimerkiksi esittää iloista, se tulee nyt luontevammin, Merikanto sanoo. Cantell kehuu nuoria näyttelijöitä. Hänen mukaansa kaikki ovat huikeita eläytymisessä. Ohjaajan mielestä Aarni Rämö on solahtanut hyvin vanhaan näyttelijäkaartiin. — Hän on antanut hyvän vastuksen tytöille, jotka osaavat olla dominoivia, Cantell sanoo ja hymyilee. Lehto ja Merikanto jäävät kaipaamaan Onnelin ja Annelin maailmaa. Tyttöjen mielestä elokuvissa on jotain samaa kuin heidän omassa elämässään. — Teemme kahdestaan salaperäisiä juttuja, ei kuitenkaan mitään pahaa. Olemme muun muassa leikkineet agentteja, Merikanto paljastaa. Onneli, Anneli ja salaperäinen muukalainen tulee ensi-iltaan 27.1. Anne Penttinen Lue koko uutinen:

