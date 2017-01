Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannan teknillisen yliopiston tiedevilppiepäilylle ei ole löytynyt esiselvityksessä katetta Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) selvittää siihen kohdistuvaa tiedevilppiepäilyä. Luulajan teknillisen yliopsiton dosentti syyttää Lappeenrannan teknillistä yliopistoa liioittelemisesta energiatutkimusta koskevassa tiedotteessa ja kyseenalaistaa koko tutkimuksen olemassaolon Epäily perustuu siihen, ettei hän saanut tutkimuksen käsikirjoitusta nähtäväkseen pyynnöistään huolimatta. Asia liittyy toukokuussa 2015 julkaistuun tiedotteeseen otsikolla ”Skenaario vuodelle 2050: Uusiutuvan energian järjestelmästä kannattava vaihtoehto Suomelle”. Tiedote kertoo tutkimuksesta, jossa on vertailtu eri energiajärjestelmien skenaarioita vuonna 2050. Yliopisto on teettänyt asiasta esiselvityksen, jonka mukaan hyvää tieteellistä käytäntöä ole loukattu. Päinvastoin raportissa sanotaan, että ”syytöksiä voi pitää ilkeämielisinä moitteina, joiden ei koskaan olisi pitäny johtaa muodollliseen HTK-prosessiin”. HTK-prosessi tarkoittaa hyvän tieteellisen käytännön loukkauksia koskevien epäilyjen käsittelyprosessia. Yliopisto tekee kuitenkin asiasta vielä esiselvityksen jälkeisen tutkinnan, sillä esiselvityksen tekijä oli esiselvityksen aikana julkaissut konferenssijulkaisun asiaan LUT:issa liittyvien tutkijoiden kanssa. Juha-Matti Saksa sanoo, ettei hän epäile selvitysraportin asiallisuutta. Tutkintaa päätettiin kuitenkin jatkaa, jotteivat jääviysepäilyt jättäisi jälkeensä epäselvyyksiä. Epäilyt tiedevilpistä Saksa tyrmää. Hänen mukaansa liioitteluväitteet voi tarkistaa keskeisistä tutkimustuloksista, jotka ovat julkisia. Tutkimus on julkaistu vertaisarvioidussa Elsevier -tiedejulkaisussa vuoden 2016 joulukuussa. Vilppiä epäillyt henkilö ei saanut tutkimusta aikoinaan nähtäväksi siksi, että prosessi oli kesken. — Yleensä julkaisematonta käsikirjoitusta ei anneta kenellekään. Lue lisää aiheesta maananatain Etelä-Saimaasta. Lue koko uutinen:

