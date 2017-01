Uutinen

Etelä-Saimaa: Irti-teatterin kasvatti sai nuorisoseuroilta ison tunnustuksen — Sami Sivonen valittiin Vuoden ohjaajaksi Imatralaislähtöinen teatteriaktiivi Sami Sivonen on Vuoden Ohjaaja. Sivonen sai tunnustuksen Suomen nuorisoseuroilta viikonlopun Folklandia-risteilyllä. Jo reilusti yli kymmenen vuoden ajan teatteria sekä lavalla että lavan vieressä tehnyt Sivonen tunnetaan Imatralla yhtenä Vuoksenniskan nuorisoseuran yhteydessä toimivan Irti-teatterin voimahahmoista. Sivonen aloitti Irtillä näyttelemisen vanhempiensa kannustuksesta 16-vuotiaana. Sivonen on kuulunut pitkään myös Teatteri Imatran vierailijanäyttelijöihin eri tuotannoissa. Seuraavan kerran hänet nähdään lavalla helmikuussa ensi-iltansa saavassa Imatran uuden teatteritalon avausnäytelmässä Satavuotias joka karkasi ikkunasta ja katosi. Nykyään Tampereen kupeessa Pirkkalassa asuva Sivonen on ohjannut lasten-, nuorten ja aikuisten teattereita ympäri Etelä-Karjalaa. Viimeisimpiä Sivosen ohjaamia ensi-iltoja nähtiin Lemin nuorisoseuran teatterissa viime marraskuussa. Sivonen on mukana myös Etelä-Karjalassa mainetta niittäneessä improvisaatioteatterikisassa, Improliigassa. Tällä hetkellä hän työskentelee lastenkulttuuritapahtuma Voltin parissa. Kun Teatteri Imatra haki vuonna 2012 vakituista teatterinjohtajaa, Sivonen oli hakijoiden joukossa. Toimeen valittiin nykyinen johtaja Timo Rissanen. Suomen nuorisoseurat myöntää Vuoden ohjaaja -tunnustuksen vuosittain. Toisen Vuoden ohjaaja -tunnustuksen sai Tampereen nuorisoseuran Anne Mehtonen. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/15/Irti-teatterin%20kasvatti%20sai%20nuorisoseuroilta%20ison%20tunnustuksen%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89Sami%20Sivonen%20valittiin%20Vuoden%20ohjaajaksi/2017521785017/4