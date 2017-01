Yli sata esiintyjää jo kiinnitetty — Kaupunginteatteri aloittaa rockareenana

Elävän musiikin keikkaskene säilyy vilkkaana Etelä-Karjalassa myös kevätkaudella 2017.

Ikäryhmiä yhdistävistä bändeistä maakunnassa esiintyvät muun muassa Eppu Normaali, Miljoonasade, Ile Kallio Big Rock Band ja Pelle Miljoona United.

Valtakunnan nykyisistä nimiartisteista Etelä-Karjalaan tulevat keväällä muun muassa Erja Lyytinen, Samuli Putro, Sanni, Edu Kettunen, Suvi Teräsniska ja Ellinoora, joka Ile Kallion tavoin paikkaa viime syksyltä peruuntunutta esiintymistä.

Uusia avauksiakin kuullaan. Mikael Gabriel aloittaa lauantaina ensimmäisen ison hallikiertueensa, ja se pysähtyy Rauhassa helmikuussa. Mokoman akustinen kiertue puolestaan korkkaa Lappeenrannan kaupunginteatterin rokkikeikan areenana.

Keikkakalenteri kevät 2017

Tammikuu

14.1. Radux, Atabus, Deathproof, Maniac Abductor (Lucky Monkeys)

20.1. Guns of Glory + Groupie High School (Totem)

20.1 Maria Tyyster (Kolme Lyhtyä)

20.1. Awake Again, Watery (Lucky Monkeys)

21.1. Anal Thunder, Eläköön Elämä! (Lucky Monkeys)

21.1. The Valmets (Alppimaja)

26.1. Tuomas Kauppi Quartet (Kolme Lyhtyä)

27.1. Gettomasa & Jussi Kuoma (Totem)

27.1. Eppu Normaali (Lappeenranta-sali)

27.1. Aarne Tenkanen (Jehu)

Helmikuu

1.2. Trawning Man ja Otus Lupus (Old Cock)

2.2. Erja Lyytinen (Kulttuuritalo Virta)

3.2. Better Frantic (Totem)

3.2. Hell Riders, Matara (OC Bar)

3.2. Antsu Haahtela Trio (Old Cock)

3.2 Royal Sailing Club (Kolme Lyhtyä)

3.2. Susihukka, The Rivet (Lucky Monkeys)

4.2. Hexhammer, The Reality Show, Baltimor (Lucky Monkeys)

4.2. Petri Nygård (Alppimaja)

4.2. Roots’n Groove Combo (Old Cock)

8.2. Paikallinen Ryhmä (Old Cock)

10.2. Greased Lightning (Old Cock)

10.2. Julma Henri & JXO (Totem)

10.2. Mikael Gabriel (Rauhan Areena)

10.2 Patajätkät (Kolme Lyhtyä)

11.2. Jelly Millers (Old Cock)

11.2. Demonic Death Judge, Vvorse, Plaguebreather (Lucky Monkeys)

15.2. Mokoma (Lpr:n kaupunginteatteri)

17.2. Adi L Hasla (Totem)

17.2. Dear Victims (OC Bar)

17.2. Foreplay, Axa & Paratiisin Rentut (Kulttuuritalo Virta)

17.2. Hideaway Blues Company (Old Cock)

17.2. Petri Nygård (Amarillo)

17.2 Pepe Ahlqvist (Kolme Lyhtyä)

17.2. Guns Of Glory, Social Stain, Outsiders (Lucky Monkeys)

18.2. Sisko, Pissed, Scold Lpr (Lucky Monkeys)

18.2. Vesa Haaja Band (Alppimaja)

18.2. Simplemen Band (Old Cock)

18.2. Syvämerensukeltajat (Kulttuuritalo Virta)

23.2. Riku Niemi Orchestra (Kulttuuritalo Virta)

24.2. Riku Niemi Orchestra (Kulttuuritalo Virta)

24.2. Sulferdust & Support (Totem)

24.2. Royal Sailing Club (Old Cock)

25.2. Andy Hopeless & Hurskainen (Jehu)

25.2. Southpaw Steel’n Twang (Old Cock)

Maaliskuu

3.3. Ellinoora (Amarillo)

3.3. Kube (Totem)

3.3. Aching Hands (OC Bar)

3.3. Crimson Sun (Old Cock)

4.3. Disco Ensemble (Old Cock)

10.3. Suvi Teräsniska (Amarillo)

10.3. Kake Randelin (Totem)

10.3. Samuli Putro (Kulttuuritalo Virta)

10.3. Dr Doctor (Old Cock)

11.3 Bablo (Kolme Lyhtyä)

11.3. Dr Doctor (Old Cock)

17.3. Hellriders (Alppimaja)

17.3 The Rivet, TakaLaiton, Susihukka (Totem)

17.3. Jussi Syren & Groundbreakers (Old Cock)

18.3. Faarao Pirttikangas (Street Cafe)

18.3. Juju (Old Cock)

18.3. Ylivallan Orjat, Kosteusvaurio (Lucky Monkeys)

23.3. Juha Tapio (Kehruuhuone)

24.3. Sanni (Amarillo)

24.3. Miljoonasade (Old Cock)

24.3. Circle Of Shit, Happivaje, Cut To Fit, Edge Of Decay, Rutsa (Lucky Monkeys)

25.3. Pelle Miljoona United (Old Cock)

25.3. Queen-musikaali Champions (Lappeenranta-sali)

25.3. Juha Tapio (Kulttuuritalo Virta)

25.3. Huda Huda (Old Cock)

25.3. Aarne Tenkanen & Tempuntekijät (Alppimaja)

30.3 Sleep of Monsters (Totem)

31.3. Keystone Cops (Old Cock)

Huhtikuu

1.4. Abba Dancing Queen show (Kulttuuritalo Virta)

1.4. Kuokkavieraat (Old Cock)

7.4. Poets of the Fall (Amarillo)

7.4 Sairas T, MKDMSK (Totem)

7.4. J.Kiesi Grandes, Huolet ja Murheet, VV55 (Lucky Monkeys)

8.4. Anal Thunder (Old Cock)

13.4. Royal Sailing Club (Old Cock)

14.4 Black Devils, Osmo’s Cosmos, Janne Loihuvuori ja Jam Rock Band (Totem)

14.4. Klamydia (OC Bar)

21.4. Roope Salminen ja Koirat (Amarillo)

21.4 Turmion Kätilöt (Totem)

23.4. Mash (Street Cafe)

28.4. Ben & Antti (Old Cock)

29.4. The Siberian Blues Huskies (Old Cock)

Toukokuu

5.5 Esa Eloranta (Kolme Lyhtyä)

12.5 Anssi Känsälä & Arto Järvelä (Kolme Lyhtyä)

12.5 Likanen Etelä, Hurtta (Totem)

12.5. Ile Kallio Big Rock Band (Old Cock)

13.5. TakaLaiton, Rajalla, Kasvoton,Eeva (Lucky Monkeys)

19.5 Edu Kettunen (Kolme Lyhtyä)

19.5. Blaze Bailey (Totem)

19.5. Strike At Once, Ruins Of Humanity (Lucky Monkeys)

20.5. Trick Bag (Old Cock)

20.5. & Pety (Jehu)

21.5. Alex Gunnar (Amarillo)

26.5. Ismo Haavisto Trio (Old Cock)