Etelä-Saimaa: Viikon pääkuvat: Janne Härkösen valjakosta kuuluu hauke Painettuun Etelä-Saimaaseen valitaan päivittäin tärkeää uutista kuvittava tai muuten — toivon mukaan — lukijoita puhutteleva pääkuva. Se on lehden kolmossivulla eli niin sanotulla premillä. Alamme julkaista kuluneen viikon premin pääkuvat lauantaisin verkossa. Sarjan nimi on Viikon pääkuvat. Kunkin kuvan alla on julkaisupäivän otsikko ja kuvateksti. Lisäksi kuvaaja kertoo jonkin kuvan ottamistilanteesta. Ensimmäiseksi Marleena Liikkanen kertoo tämän jutun pääkuvan kuvaamisen tunnelmista: ”Tuuli yltyy ja pakkanen puree minulta sormet kohmeeseen. Kuvausta varten valjastettu alaskanmalamuutti Eemeli ottaa sivuaskelia ja mies sen takana kertoo, että eläin on tilanteesta hämmentynyt. Oikeasti reen eteen ei asetuta ihan näin, tuosta vain ja kuin suoraan pystymettästä. Janne Härkönen astuu koiran viereen, polvistuu ja kutsuu sen luokseen. Ottaa sitä kaulasta kiinni, rutistaa ja rapsuttaa, juttelee ja pitää hyvänä. Ihmisen ja eläimen välinen aito lämpö välittyy kuvaan asti. ” Lue koko uutinen:

