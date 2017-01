Uutinen

Etelä-Saimaa: Palautusautomaatti maakuntakirjastoon keväällä — Sammonlahden kirjaston malli Korvenkylästä Kirjojen palautuksesta Lappeenrannan maakuntakirjastoon tulee itsepalvelua toukokuussa. Kirjastotoimen tavoite on saada palautusautomaatti asennettua ennen kesälomia. Palautuspaikka säilyy ennallaan. Automaatti tulee nykyisen palvelutiskin paikalle. Investointibudjetti on vähän alle 100 000 euroa. Omatoimisuus lisääntyy kaupungin kirjastoissa muutenkin vastaisuudessa. Mustolan kirjasto siirtyy Pontuksen koulun yhteyteen ensi syyslukukauden alussa ja alkaa toimia kuten Korvenkylän kirjasto. Koulukirjastojen malli on myös Sammonlahteen suunnitellun uuden kirjaston kivijalka: palvelu päivällä, automaattiasiointi aamuin illoin. — Tavoite on vilkas tapahtumien talo, jollaisia kirjastot nykyisin ovat, kirjastotoimenjohtaja Päivi-Linnea Pötry linjaa. Sammonlahden kirjasto on kooltaan toiseksi suurin Lappeenrannassa. Noin 100 000 lainaa vuodessa tekevät siitä himpun verran isomman kuin Joutsenon ja Lauritsalan kirjastot. Asiakkaiden mielestä uusi kirjasto tarvitsee erilaisia harrastus-, kokous- ja näyttelytiloja. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/14/Palautusautomaatti%20maakuntakirjastoon%20kev%C3%A4%C3%A4ll%C3%A4%20%E2%80%94%20Sammonlahden%20kirjaston%20malli%20Korvenkyl%C3%A4st%C3%A4/2017121778663/4