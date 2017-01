Uutinen

Etelä-Saimaa: NST:n nuori tehohyökkääjä pääsee maajoukkuetehtäviin NST Lappeenrannan hyökkääjä Joonatan Kovanen on valittu Suomen alle 19-vuotiaiden poikien salibandymaajoukkueeseen. Suomi pelaa tuplamaaottelut Ruotsia vastaan Skellefteåssa 4.—5. helmikuuta. Poikamaajoukkueen kausi huipentuu toukokuussa Växjössä pelattaviin MM-kisoihin, joissa Suomi puolustaa maailmanmestaruutta. Miesten divaria pelaava Joonatan Kovanen on ollut tällä kaudella NST:n tehokkain pelaaja. 18 runkosarjan ottelussa hän on kerännyt pisteet 15+17=32. Maaotteluita Kovanen on pelannut kolme. Niissä on syntynyt kaksi maalia. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/14/NST%3An%20nuori%20tehohy%C3%B6kk%C3%A4%C3%A4j%C3%A4%20p%C3%A4%C3%A4see%20maajoukkueteht%C3%A4viin/2017121781709/4