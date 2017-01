Uutinen

Etelä-Saimaa: NST:n naiset jäivät toistamiseen nollille - TPS oli parempi NST Lappeenranta on kadottanut maalintekotaitonsa naisten salibandyliigassa. Lappeenrantalaiset jäivät toisen kerran peräkkäin nollille, kun TPS oli Turussa parempi maalein 4—0. Viime sunnuntaina Happee haki voiton Lappeenrannasta lukemin 5—0. NST juhli viime keväänä seuran toista Suomen mestaruutta, mutta lähti tähän kauteen uudistuneella joukkueella. Hyvin sujuneen alkukauden jälkeen sinipaitojen pelit ovat kangerrelleet. Kuudesta viime ottelustaan NST on hävinnyt viisi. Sijoitus sarjassa on pudonnut viidenneksi ja maalierokin on 12 maalia pakkasen puolella. Päästettyjen maalien määrä on pystynyt kohtalaisissa lukemissa, mutta vastustajan maaliverkkoa NST on pöllyttänyt neljänneksi vähiten sarjassa. Lue koko uutinen:

