Etelä-Saimaa: Lumen puute vie harrastajat hiihdosta Lappu rinnassa hiihtävien lapsien määrä on pudonnut kolmannekseen Etelä-Karjalassa. Alle 12-vuotiailla oli Hiihtoliiton kilpailulisenssejä viime kaudella 56, kun vuosikymmenen alussa tulevaisuuden lupauksia oli vielä 180. Sää on kehityksen suurimpia selittäjiä. Hiihtokausi päättyy säännöllisesti maaliskuun loppupuolella, mutta kauden alku vaihtelee voimakkaasti. Lumettomuus on vaivannut hiihtäjiä myös tänä talvena. Lähes perinteeksi tulleen tavan mukaan maakuntaviestit jouduttiin siirtämään myöhemmäksi. Kilpailijat ja harrastajat ovat olleet alkutalvesta pelkästään tykkilumen varassa. Vähäinen lumi voi vielä peruuttaa myös Imatralla järjestettävän hiihtosuunnistuksen maailmancupin osakilpailun. Lue koko uutinen:

