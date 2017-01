Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannan Luistelijat aloittaa Satamatorin luisteluradalla luistelukoulun Satamatorille jäädytetyltä luisteluradalta kaikuivat lauantaina iloiset äänet. Kaikilla oli mukavaa, vaikka kukaan ei tuntunut enää muistavan, milloin Lappeenrannan keskustassa on ollut kenttä luonnonjäillä. Retkiluistelijoita varten on joskus aurattu jäälle pitkä rata, mutta edes Lappeenrannan Luistelijoiden Kirsi Iljin ei muistanut, milloin kaupungin keskustassa olisi harjoiteltu luonnonjäällä.— Kyllä vielä silloin 20 vuotta sitten, kun minä harrastin taitoluistelua, luisteltiin ulkona luonnonjäällä, luistelutapahtuman hankekoordinaattori Mari Heinilä muisteli.Satamatorilla ja rantapuistossa järjestettiin lauantaina Sataman luistelutapahtuma. Lappeenrannan Luistelijat aikovat myös jatkaa lauantaina alkanutta luistelukoulua tapahtuman jälkeen.— Luistelukoulu on kaikille avoin ja maksuton. Luistelukoulu alkaa joka lauantai kello 11.15, Iljin kertoo.Monet kaupunkilaiset olivat lauantaina tulleet luistelutapahtumaan tekemään oman osansa, vaikka eivät kuulu mihinkään järjestöön. Tuula Suuronen jakoi puolen päivän aikaan kaupungin järjestämässä mehupisteessä ihmisille kuuma mehua ja hyvää mieltä.— Olen täällä vapaaehtoisena. Huomasin Facebookista kaupungin ilmoituksen ja lähdin mukaan, Suuronen kertoi.— Ihmiset ovat tykänneet. Olen kuuluut paljon positiivista palautetta. Ovat sanoneet, että kiva, kun tällaista järjestetään. Minustakin täällä on ollut todella mukavaa, hän jatkoi.— Idea lumiveistospuistosta oli kiva. Sille ei tietysti voi mitään, ettei lunta tullut. Itse olen ajatellut, että myös SaiPan organisaatio voisi olla tässä mukana, pitämässä vaikka omaa luistelukoulua, Suuronen vastasi kysymykseen, mitä muuta tapahtumassa olisi voinut olla. Lue koko uutinen:

