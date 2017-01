Uutinen

Etelä-Saimaa: Lainamies Jarno Lippojoki osui heti, mutta JYP on karkaamassa SaiPalta Imatran Ketterästä yhden ottelun lainapestille SaiPaan tullut puolustaja Jarno Lippojoki onnistui heti maalinteossa. Lippojoki kavensi ottelun JYPiä vastaan lukemiin 1—2 ensimmäisen erän päätösminuutilla. Osuman pohjusti Kim Strömberg, jonka hienosta syötöstä maalille noussut Lippojoki pääsi ampumaan kiekon ohi SaiPaakin tällä kaudella edustaneen JYP-vahti Juho Olkinuoran. Lippojoki on pelannut viime vuodet alemmilla sarjatasoilla. Maalinteossa hän oli onnistunut liigassa edellisen kerran kaudella 2010—11. Tuolloin SaiPan paidassa syntyi 46 ottelussa pisteet 7+4=11. SaiPan kannalta Lippojoen maali vaikuttaa jääneen laihaksi lohduksi. Toisessa erässä JYP on iskenyt kaksi ylivoimamaalia ja on karannut jo 4—1-johtoon. Ottelu on kesken. Lue koko uutinen:

