Uutinen

Etelä-Saimaa: Ketterän kapteeni Jarno Lippojoki paikkaa SaiPan puolustajavajetta yhden ottelun lainasopimuksella Imatran Ketterän kapteeni Jarno Lippojoki (30) pelaa tänään yhden ottelun lainasopimuksella SaiPassa. SaiPa kohtaa Kisapuistossa JYPin kello 17 alkavassa jääkiekon SM-liigaottelussa. Lippojoki on Kisapuiston kotiyleisölle jo ennestään tuttu pelaaja. C-juniorina jo SaiPassa aloittanut Ketterän kasvatti Lippojoki on pelannut SaiPan edustusjoukkueessa kaikkiaan 198 liigaottelua tehoin 14+12=26. Tällä kaudella lippojoki tehnyt Ketterässä 26 ottelussa pisteet 6+28=34. Hän on myös piipahtanut ottelun lainavisiitillä Mestiksen SaPKossa. SaiPa paikkaa lainalla puolustajavajettaan. SaiPalla ja Ketterällä on yhteistyösopimus, joka mahdollistaa edustusjoukkueiden ja A-nuorten välisen pelaajavaihdon ilman siirtopapereita. Lue koko uutinen:

