Etelä-Saimaa: Kaukaan Voima välttyi miljoonamenetyksiltä, tehostaminen onnistui paperikoneen sulkemisen jäljiltä Lappeenrantalaisten kaukolämmön hintataso pysyy kurissa Kaukaan Voiman tehostamistoimien ansiosta. Kaukaan tehtaiden toisen paperikoneen sulkemisesta johtuneita isoja ongelmia on onnistuttu selättämään. Pelätyt vuositasolla miljoonaluokan menetykset eivät enää uhkaa Lappeenrannan Energian ja Pohjolan Voiman omistamaa voimalaitosta. Tehostamishaasteita on edelleen, mutta Lappeenrannan Energian toimitusjohtajan Reijo Kolehmaisen mukaan laitos toimii tällä hetkellä erittäin hyvin. — Tilanne on parempi, mitä runsas vuosi sitten pelättiin. Voimalaitosta pystyy käyttämään aiempaa pienemmällä teholla. Se tarvitsee vähemmän lämpö- ja höyrykuormaa kuin aikaisemmin. Biovoimalaitos tuottaa prosessihöyryä ja sähköä Kaukaan tehtaille ja kaukolämpöä sekä sähköä Lappeenrannan Energialle. Paperikone hiljeni vuonna 2015. Kaukaan tehtaiden prosessihöyryn tarve pieneni huomattavasti. Hiljeneminen pidensi kesäseisokkia, joka nyt on saatu aisoihin. Yhtiön liikevaihto pieneni miljoonalla eurolla vuonna 2015 ja tulos painui hieman miinukselle. Kaukaan Voiman toimitusjohtajan Ismo Oravan mukaan viime kesän aikana laitos seisoi enää yhteensä kuusi viikkoa. Ilman suunniteltuja seisokkeja laitoksen käytettävyys on ollut yli 99 prosenttia. Vaneritehtaan lakkautus vuonna 2010 oli jo aiemmin vähentänyt Kaukaan Voiman höyryn myyntiä. Kaukaan Voima tuottaa 85 prosenttia Lappeenrannan alueen asukkaiden kaukolämmöstä. Kolehmaisen mukaan kaukolämmön hinta on valtakunnan keskitasoa. Pitkällä tähtäimellä tavoitteena on painaa se keskitason alapuolelle. Kaukaan Voiman ansiosta hinta on Kolehmaisen mukaan pysynyt vakaana. Sen sijaan jos Kaukaan toinenkin paperikone hiljenisi, joutuisi Kaukaan Voima uusien uhkien eteen, ja kaukolämmön hinta nousisi. — Paperitehtaan säilyminen on ensiarvoisen tärkeää. Lue aiheesta lisää lauauntain Etelä-Saimaasta tai mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

