Uutinen

Etelä-Saimaa: Kanakopit saavat rauhassa katsella kaupunginlahdelle, kattohuoneistoja ei ole tulossa lähiaikoina Lappeenrannan satamassa sijaitsevan Ainonkatu 25:n ylimmästä kerroksesta avautuu yksi kaupungin parhaimmista näköaloista. Sitä ei kuitenkaan ole kukaan parvekkeeltaan ihailemassa, koska ylin kerros on ullakkona ja täynnä kanakoppeja. Taloyhtiön hakema asemakaavamuutos on hyväksytty, ja se voisi koska tahansa muuttaa ullakkokerroksensa kattohuoneasunnoiksi. Suurta hinkua isoon remonttiin ei talossa kuitenkaan ole. — Mitään valmista suunnitelmaa meillä ei ole. Tämän vuoden lopulla meillä saattaa olla näkemys, miten asian kanssa edetään, sanoo taloyhtiön hallituksen nykyinen puheenjohtaja Keijo Marttinen. Marttista arveluttaa urakan työläys. — Ne on hankalia remontteja, eikä ole varmaa, hyötyykö taloyhtiö siitä taloudellisesti loppujen lopuksi juuri mitään. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/14/Kanakopit%20saavat%20rauhassa%20katsella%20kaupunginlahdelle%2C%20kattohuoneistoja%20ei%20ole%20tulossa%20l%C3%A4hiaikoina/2017121778688/4