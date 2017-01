Uutinen

Etelä-Saimaa: Ammattitaidon MM-kilpailuin treenaavalla Emeliina Papinniemellä on edessä 10 kuukautta kovaa treeniä Leipuri-kondiittori Emeliina Papinniemi tursottaa vaniljatryffeliä mustaherukkaisten suklaakonvehtien täytteeksi. Sillä välin, kun konvehtien täyte jähmettyy, hän alkaa muotoilla suklaasta sudenkorentoa. Aiemmin Papinniemi, 20, on loihtinut suklaasta betonimöhkäleen näköisen neliön. Hän valaa suklaasta kaaria, jotka liittää myöhemmin möhkäleeseen. Imatralaislähtöinen Papinniemi treenaa tänä viikonloppuna Lappeenrannassa. Hänen tähtäimessään ovat ammattitaidon MM-kilpailut, jotka käydään lokakuussa Abu Dhabissa. Kondiittorisarjan alustavana teemana on moderni arkkitehtuuri, ja Papinniemi on suunnitellut sitä silmällä pitäen suklaisen teoksen. Turkuun muuttanut Papinniemi varautuu kiireiseen kymmeneen kuukauteen. — Mietin varmasti tulevia kilpailuja joka päivä, jos en muuten, niin unissani. Käytännön treenausta on edessä lukemattomia tunteja. Hän tietää jäävänsä työpaikalle harjoittelemaan moneksi illaksi. — Joka viikko harjoittelen jotakin. Papinniemi on saanut ympärilleen tiimin, joka valmentaa nuorta osaajaa kovaan koitokseen. Treenipaikkana palvelee aina silloin tällöin Saimaan ammattiopiston (Sampo) keittiö Lappeenrannassa, ja valmentajia saapuu paikalle eri puolilta Etelä-Suomea. Tulevaisuudessa nuori kondiittori saattaa hakeutua töihin ulkomaille. — Keski-Euroopassa ollaan paljon meitä edellä alallani, samoin Venäjällä. Papinniemi muistaa leiponeensa ihan pikkutytöstä asti. — Alakoululaisena leivoin usein kaverini kanssa. Teimme tosi usein runebergintorttuja ja yhdet pikkuleivät olivat bravuurimme. Lue koko uutinen:

