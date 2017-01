Uutinen

Etelä-Saimaa: Venla Vainikka ja Anna-Sofia Lassila tekevät paluun NST-paitaan, kaksikon sopimukset kattavat myös ensi kauden Naisten salibandyliigassa pelaava lappeenrantalainen NST vahvistuu kahdella uusvanhalla pelaajalla, kun Venla Vainikka ja Anna-Sofia Lassila tekevät paluun pelikentille lähiaikoina. Molempien sopimukset kattaa loppukauden lisäksi ensi kauden.Maalivahtina pelaava Vainikka oli viime kaudella voittamassa NST:n seurahistorian toista Suomen mestaruutta. Puolustaja Lassila pelasi viimeksi kaudella 2014—2015, joka päättyi NST:n osalta pronssille.NST:n verkkosivuilla kerrotaan, että Vainikka ja Lassila ovat harjoitelleet joukkueen mukana jo jonkin aikaa. Lappeenrantalaisten seuraava liigaottelu on perjantaina Turussa TPS:ää vastaan.— Molemmilla on vähän taukoa peleistä, mutta meno harjoituksissa on ollut lupauksia herättävää. Huominen voi tulla vielä liian nopeasti, mutta keskiviikkona pelataan taas kotikentällä, NST:n päävalmentaja Joonas Haapala valottaa. Lue koko uutinen:

