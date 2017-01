Uutinen

Etelä-Saimaa: Tenniskentällä Tellervo Pulkkinen ei ole köyhä eikä kipeä Peli voi sivulliselta näyttää helposta. Sitä se ei ole. Huippupelaajien syöttö syöksyy kohti yli 200 kilometrin tuntivauhdilla. — Tennis on niin vaikea laji, ettei sitä opi koskaan täysin, Tellervo Pulkkinen sanoo. Pulkkinen tietää mistä puhuu. Hän on pelannut tennistä 45 vuotta ja pelaa yhä. Taidoista kertoo palkintokaappi, jossa on kaiken värisiä mitaleja. Pulkkisen päiväkirjaan kertyy yhä noin 150 harjoitus- tai pelipäivää vuodessa. Motivaatiota pelaamiseen löytyy yhä. — Aamulla jäseniä saattaa pakottaa, ja hallille lähteminen tuntuu hankalalta. Mutta kun kentälle pääsee, sitä ei ole enää köyhä eikä kipeä ja velatkin muuttuvat saataviksi. — Liikunnan merkitys on niin suuri. Moni ei ehkä ole tässä iässä sisäistänyt sen merkitystä. Vaikka peli menisi aivan penkin alle, liikunta sinänsä tuo hyvän olon. Puoli tunti kentällä ja unohdat kaikki ikävät asiat. Lue koko uutinen:

