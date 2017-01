Uutinen

Etelä-Saimaa: Simolantien Nesteelle tulee Burger King Lappeenrannan Simolantien Neste K -liikenneasemalla avataan Burger King -hampurilaisravintola kevään aikana. Se aloittaa käytännössä yhteistyön, josta Neste K ja Restel ovat sopineet Burger King -ketjun kanssa. Sopimuksen mukaan Neste K-liikenneasemien K-kauppiaat ottavat Burger King-konseptin ravintolatarjontaansa. Sopimus kattaa aluksi viiden Burger Kingin avaamisen Neste K -asemien yhteyteen eri puolille Suomea. Lappeenrannan Simolantielle tulee niistä ensimmäinen. Neste K -liikenneasemat syntyvät Nesteen ja K-ryhmän yhteisten asemien uudistuksesta. Keskon tiedotteen mukaan yhteisiä asemia on lähes 70 ja ne uudistetaan Neste K- liikenneasemiksi tämän vuoden loppuun mennessä. — Tavoitteena on rakentaa kaikkiaan noin 100 Neste K -aseman verkosto. Investoinnin arvo on kokonaisuudessaan kymmeniä miljoonia euroja, tiedotteessa kerrotaan. Lue koko uutinen:

