Etelä-Saimaa: Ritikankoskella muhii uusia suunnitelmia — Pulliaisen talo on menossa purkuun Imatralla Meneillään oleva kaavamuutos mahdollistaa maisemien muuttumisen Imatran Ritikankoskella. Kaupunki on tarkistamassa Siitolanranta 3:n asemakaavaa. Muutos koskee korttelia, missä on niinsanotun Pulliaisen talon tontti. Aloite muutokseen tuli maanomistajilta. Heidän toimintasuunnitelmansa on selvä. — Myymme maan, jos kaavamuutos toteutuu, Raimo Pulliainen kertoo. Tonttikaupoista on tehty esisopimus. Rakennusmaata on ostamassa imatralainen Rakennusliike Evälahti Oy, yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jukka Evälahti vahvistaa. Siitolanranta kolmosessa on liike- ja asuinrakennus, jonka pääkäyttäjä oli aikoinaan maanomistajasuvun vaatekauppa. Uudessa kaavaluonnoksessa alueen käyttötarkoitus ei muutu, kaavoitusarkkitehti Julia Virkkala Imatran kaupungilta kertoo. Ensisijainen tarkoitus on mahdollistaa vuonna 1954 valmistuneen vanhan talon purkaminen ja uuden rakentaminen tontille. Virkkalan mukaan yksi mahdollinen etenemistapa maankäytössä on myös nykyisen rakennuksen säilyttäminen ja lisäneliöiden rakentaminen viereen. Rakennusoikeutta ollaan uudessa kaavassa nostamassa. Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on 3 800 neliötä. Lue koko uutinen:

