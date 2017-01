Uutinen

Etelä-Saimaa: Pumpun Pub sulkeutuu tammikuun lopussa Pitkä pätkä lappeenrantalaista ravintolahistoriaa päättyy tammikuussa. VPK:n talossa Lappeenrannan kauppakadulla sijaitseva Pumpun Pub sulkee ovensa tammikuun lopussa. VPK:n talo on tarkoitus purkaa maaliskuussa. Pubin toiminta on ollut hiljaista sen jälkeen, kun Kauppakadun varren suunnitelmat tulivat tietoon joulukuussa 2015. Pumpun Pubia on pitänyt Mobar -yhtiö vuodesta 2011, mutta palomieshenkinen ravintola toimi talossa vuosikymmeniä. Mobarin yt-neuvotteluiden myötä kolmelta loppuvat työt. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/13/Pumpun%20Pub%20sulkeutuu%20tammikuun%20lopussa/2017121776557/4