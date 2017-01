Uutinen

Etelä-Saimaa: Professori: Karhun Valkealassa kohdannut toimi juuri oikein Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Ilpo Kojola kertoo, että karhun ja ihmisen välillä on yhteenottoja noin kerran vuodessa. Tavallisesti yhteenottoihin ajaudutaan metsästyksen aikaan tai silloin, kun karhuemo suojelee poikasiaan. Suomessa on vuosisadan aikana tiettävästi vain kerran, vuonna 1998 Ruokolahdella, karhu tappanut ihmisen. Kyse oli poikastaan suojelleesta karhusta. Kojola muistuttaa, että karhun talviuni on hyvin pinnallista ja karhu havaitsee tapahtumat ympäristössään myös talvilevon aikaan. Kojolan mukaan Kouvolan tapauksessa kyse ei ollut siitä, että karhu olisi halunnut syödä miehen. Todennäköisesti karhu vain koki asemansa uhatuksi. — Mies toimi tilanteessa juuri kuten pitääkin. Hän teki karhulle selväksi, ettei ole vaarallinen tai uhkaa nopeilla liikkeillä. Onneakin oli tietysti matkassa, olisi siinä voinut käydä köpelömminkin, Kojola sanoo. Suomessa on noin 1 500 karhua. Alkuperäinen juttu HS:n verkkosivuilla. Lue koko uutinen:

