Uutinen

Etelä-Saimaa: Nollapeli vakuutti – Frans Tuohimaa jatkaa SaiPan maalilla Kouvolassa Mikkelin Jukureita vastaan nollapelin keskiviikkona torjunut Frans Tuohimaa pelaa tänään uransa ensimmäisen Kaakon derbyn jääkiekkoliigassa. HIFK-kasvatti Tuohimaa jatkaa SaiPan maalissa, kun keltapaidat tavoittelevat Kouvolassa kauden kolmatta voittoaan KooKoosta. Neljän ottelun jälkeen voitot paikallisvastustajien kesken ovat tasan 2—2. SaiPa lähtee illan otteluun pienin muutoksin kokoonpanossaan. Nuori puolustaja Santeri Koponen nostetaan ensimmäiseen puolustajapariin Per Savilahti-Naganderin rinnalle. Hyökkääjä Tomi Leivo ottaa puolestaan Ville Vainikaisen paikan nelosketjussa. Sarjataulukossa 14:ntena oleva SaiPa pelaa jo omia pudotuspelejään tammikuussa. Viimeiselle pudotuspelipaikalle eli kymmenenteen sijaan on matkaa kuusi pistettä. KooKoo on kaksi pistettä SaiPan edellä, mutta kouvolalaiset ovat pelanneet ottelun keltapaitoja vähemmän. SaiPa hakee Kouvolassa jatkoa orastavalle pisteputkelleen. Sputnikpaidat ovat pystyneet tällä kaudella voittamaan kaksi peräkkäistä liigaottelua vain kahdesti aiemmin, lokakuussa ja marraskuussa. Lue koko uutinen:

