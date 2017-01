Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrantalainen marjahilloyritys joutui toimitusjohtajan mukaan tilaushuijauksen kohteeksi Lappeenrantalainen Scandic Berries Oy sai yhtiön toimitusjohtaja Anna Nevvosen mukaan Englannista kymmenien tuhansien kappaleen marjahillotilauksen, joka osoittautui väärennökseksi. Yhtiö ehti toimittaa hilloerän tilaajalle ennenkuin väärennös paljastui. Nevvosen mukaan Scandic Berries sai ensin marraskuussa sähköpostilla suurelta englantilaiselta kauppaketjulta kyselyn, jossa etsittiin uusia pohjoismaisia elintarviketuotteita ketjun valikoimaan. Kyselyä seurasi tilaus, ja tilaaja vastaanotti joulun alla kymmeniä tuhansia Scandic Berriesin Marjamaan®-hillopurkkeja. — Kysely ja tilaus sekä leimattu kauppasopimus tulivat yhtiöstä, jossa työskentelee samanniminen henkilö, jonka nimi oli sähköpostissa. Kyseessä oli kuitenkin eri henkilö, kertoo Nevvonen. Hänen mukaansa Scandic Berries teki tiettyjä tarkistuksia tilaajayrityksestä, mutta väärennös paljastui vasta toisen huijaustilauksen jälkeen. Toinen tilaus tuli sen jälkeen kun kun ensimmäinen kuorma oli purettu määränpäässä Lontoossa. Nevvosen mukaan toinenkin huijaus olisi voinut onnistua ilman tarkistustoimia. Scandic Berries on tehnyt asiasta rikosilmoituksen Suomen ja Englannin poliisille. Nevvosen mukaan myös englantilainen suuryhtiö, jonka nimissä huijari on toiminut, on jättänyt rikosilmoituksen maansa poliisilaitokseen. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/01/13/Lappeenrantalainen%20marjahilloyritys%20joutui%20toimitusjohtajan%20mukaan%20tilaushuijauksen%20kohteeksi/2017121776701/4