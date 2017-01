Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrantaan ja Parikkalaan poikkeusluvat susien metsästämiseen — luvat on tarkoitettu pihoissa liikkuviin susiin Suomen riistakeskus on myöntänyt Kaakkois-Suomen alueelle kaksi poikkeuslupaa suden metsästämiseen. Poikkeusluvat on myönnetty Lappeenrantaan ja Parikkalaan. Poikkeusluvat on myönnetty laumoihin tai yksilöihin, jotka ovat liikkuneet toistuvasti pihoissa. Lappeenrannassa poistettiin syksyllä yksi susi poliisin määräyksellä ja Parikkalassa poliisin määräyksellä pihassa liikkuvia susia karkotettiin viime vuoden lopussa. Sudet ovat kuitenkin jatkaneet pihoissa liikkumista. Riistapäällikkö Erkki Kiukas Kaakkois-Suomen riistakeskuksesta kertoo, että Lappeenrannan lupa on tarkoitettu alueelle Kuutostien ja rajan välissä. Se on osittain Etelä-Saimaan ja osittain Joutsenon riistanhoitoyhdistyksen aluetta. Parikkalassa mukana on kuusi metsästysseuraa ja alue on Rautalahti—Kirjavala-akselin itäpuolella. Myönnettyihin poikkeuslupiin on asetettu ehtoja luvan kohdentamisesta nuoriin ja ongelmia aiheuttaviin yksilöihin, koirien käytöstä pyynnissä ja metsästyksen organisoinnista ja pyyntiin osallistuvien määrästä. Poikkeuslupaharkinnassa seurataan maa- ja metsätalousministeriön asettaman kiintiön täyttymistä ihmisen aiheuttaman susien kokonaiskuolleisuuden osalta. Lisäksi seurataan sitä, millaisista yksilöistä poistuma koostuu. Erityisesti seurataan alfanaaraiden eli laumaa johtavien naaraiden päätymistä saaliiksi. Lue koko uutinen:

